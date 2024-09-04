Климонт (Климентий Клим) (Климентий, Клим) Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климонт (Климентий Клим) (Климентий, Клим) Павлов

Место рождения

Тульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Озерок / Андреевка то ж

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Павел Тарасов

Мать: Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ефимова

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832

Сын: Остафьев Иван Климонтов

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Иван Климонтов

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Андрей Климонтов

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Рождение ребёнка
1845

Сын: Василий Климонтов

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Смерть
Неизвестно

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