Климонт (Климентий Клим) (Климентий, Клим) Павлов
Место рожденияТульская губерния Епифанский уезд Рыхотская волость д.Озерок / Андреевка то ж
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Павел Тарасов
Мать: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ефимова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Иван Климонтов
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Андрей Климонтов
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Василий Климонтов
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Смерть
Неизвестно