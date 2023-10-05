Захарова Дария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Дария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Анисия Васльевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Кириллович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Захаров Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Кириллович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Захаров Егор Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Кириллович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Захаров Илья Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Кириллович

Смерть
Неизвестно

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