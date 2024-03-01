Семибратова (Умнова) Феврония Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семибратова (Умнова) Феврония Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1842 ст.

Муж: Семибратов Илья Андронов

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Илья Андронов Семибратов вторым браком 30 лет девица Евфросиния Федотова Умнова первым браком 22 года
Смерть
Неизвестно

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