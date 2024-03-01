Семибратова (Умнова) Феврония Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1842 ст.
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Илья Андронов Семибратов вторым браком 30 лет девица Евфросиния Федотова Умнова первым браком 22 года
Смерть
Неизвестно