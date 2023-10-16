Романовская Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романовская Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1987

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1987

Отец: Кетов Василий Николаевич

Мать: Ченцова Анна Анатольевна

Рождение ребёнка
30.07.2007

Сын: Шохирев Артемий Сергеевич

Отец ребёнка: Шохирев Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
14.09.2014

Дочь: Романовская Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Романовский Сергей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохирев Сергей Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романовский Сергей Викторович

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