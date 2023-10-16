Романовская Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1987
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1987
Отец: Кетов Василий Николаевич
Мать: Ченцова Анна Анатольевна
Рождение ребёнка
30.07.2007
Сын: Шохирев Артемий Сергеевич
Отец ребёнка: Шохирев Сергей Евгеньевич
Рождение ребёнка
14.09.2014
Дочь: Романовская Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Романовский Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно