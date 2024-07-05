Katzenellenbogen (Rosset) Bejla Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Katzenellenbogen (Rosset) Bejla

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Teicher (Katzenellenbogen) Channah Binah

Отец ребёнка: Moses A.B.D. Krzeszow And Tarnogrod Naftali

Рождение ребёнка
1831

Сын: Katzellenbogen Saul-Joel

Отец ребёнка: Moses A.B.D. Krzeszow And Tarnogrod Naftali

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Spiegel (Katzenellenpogen) Esther Toyba

Отец ребёнка: Moses A.B.D. Krzeszow And Tarnogrod Naftali

Poland
Рождение ребёнка
1840

Сын: Katzenellenbogen Abraham Saul

Отец ребёнка: Moses A.B.D. Krzeszow And Tarnogrod Naftali

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Rabinowitz (Katzenellenbogen) Reitza Zelda

Отец ребёнка: Moses A.B.D. Krzeszow And Tarnogrod Naftali

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