Katzenellenbogen (Rosset) Bejla
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Moses A.B.D. Krzeszow And Tarnogrod Naftali
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Spiegel (Katzenellenpogen) Esther Toyba
Отец ребёнка: Moses A.B.D. Krzeszow And Tarnogrod Naftali
Poland
Рождение ребёнка
1840
Сын: Katzenellenbogen Abraham Saul
Отец ребёнка: Moses A.B.D. Krzeszow And Tarnogrod Naftali
Рождение ребёнка
Около 1841