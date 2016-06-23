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Кручина Михаил Алексеевич
Кручина Михаил Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.06.2016
Пол
Мужской
Отец
Кручина Алексей Геннадиевич
1987 г.р.
Мать
Погорелова Лилия
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.2016
Отец:
Кручина Алексей Геннадиевич
Мать:
Погорелова Лилия
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