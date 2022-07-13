Андреев Юрий
Место рождения
Дата рождения27.10.1949
Дата смерти25.11.1949
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1949
Отец: Андреев Геннадий
запись акта о рождении № 4330 от 20.11.1949 97700011 Бюро ЗАГС Киевского района г. Москвы Управления МВД по Московской области | Москва
Смерть
25.11.1949
умер в возрасте 29 дней причина - бронхопневмония Киевский ЗАГС | Москва
Похороны
27.11.1949
участок 2 | Ваганьковское кладбище