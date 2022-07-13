Андреев Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Юрий

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.10.1949

Дата смерти

25.11.1949

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1949

Отец: Андреев Геннадий

Мать: Андреева (Андреева) Валентина

Москва, город федерального значения Москва
запись акта о рождении № 4330 от 20.11.1949 97700011 Бюро ЗАГС Киевского района г. Москвы Управления МВД по Московской области | Москва
Смерть
25.11.1949
Москва, город федерального значения Москва
умер в возрасте 29 дней причина - бронхопневмония Киевский ЗАГС | Москва
Похороны
27.11.1949
Москва, город федерального значения Москва
участок 2 | Ваганьковское кладбище

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