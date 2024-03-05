Щетинина Гликерия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.06.1867
Дочь: Конина Ироида Амплиевна
Отец ребёнка: Щетинин Амплий (Амплей) Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щетинин Алексей Амплиевич
Отец ребёнка: Щетинин Амплий (Амплей) Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно