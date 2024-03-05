Щетинина Гликерия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинина Гликерия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1867

Дочь: Конина Ироида Амплиевна

Отец ребёнка: Щетинин Амплий (Амплей) Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щетинин Алексей Амплиевич

Отец ребёнка: Щетинин Амплий (Амплей) Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щетинин Амплий (Амплей) Петрович

Смерть
Неизвестно
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