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Степан Николаевич

Место рождения

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Игнатий Стефанович

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Поручитель
29.01.1889 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 29.01.1889 Чермы крестьянский сын Петр Васильевич Калихновщины крестьянская дочь Александра Васильевна по жениху Чермы крестьянский сын Дмитрий Филиппович по жениху Михково за... Показать все
Смерть
Неизвестно

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