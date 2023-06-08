Степан Николаевич
Место рождения
Дата рождения1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Игнатий Стефанович
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Поручитель
29.01.1889 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 29.01.1889 Чермы крестьянский сын Петр Васильевич Калихновщины крестьянская дочь Александра Васильевна по жениху Чермы крестьянский сын Дмитрий Филиппович по жениху Михково за... Показать все
Смерть
Неизвестно