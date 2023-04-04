Ларин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларин Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1948

Сын: Ларин Валентин Степанович

Мать ребёнка: Ларина Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ларина Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ларина Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ларина Анна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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