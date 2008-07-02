Гагин (Бухнер) Мария 28.01.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гагин (Бухнер) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1933

Дата смерти

02.07.2008

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1933

Отец: Бухнер Героним Рауль (Роман)

Мать: Бухнер (Гинтер (Гюнтер)) Жозефина (Иозефина)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагин (Hagin) Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беккер Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
22.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беккер Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
08.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беккер Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
30.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беккер Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
11.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гагин (Hagin) Александр

Смерть
02.07.2008

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