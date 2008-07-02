Гагин (Бухнер) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1933
Дата смерти02.07.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1951
Рождение ребёнка
08.04.1953
Рождение ребёнка
30.08.1954
Рождение ребёнка
11.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гагин (Hagin) Александр
Смерть
02.07.2008