Семён Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743 или 1744 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1743 или 1744 ст.
Отец: Максим Харлампиев
Мать: Евдокия Матвеевна
Источник - Вторая ревизия д. Глатаево (Глотаево) 174(5)г.: 3330 Василей Харлампиев 32 3331 У него племянники ум.брата родного Максима Харлампиева Гаврила 5 3332 Семион 1,5
Смерть
Неизвестно