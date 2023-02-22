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Семён Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743 или 1744 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1703 и 1708 г.р.

Мать

С 1703 по 1713 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
1743 или 1744 ст.

Отец: Максим Харлампиев

Мать: Евдокия Матвеевна

Источник - Вторая ревизия д. Глатаево (Глотаево) 174(5)г.: 3330 Василей Харлампиев 32 3331 У него племянники ум.брата родного Максима Харлампиева Гаврила 5 3332 Семион 1,5
Смерть
Неизвестно

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