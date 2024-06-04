Порхачева Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1978
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Порхачев Илья
Отец ребёнка: Порхачев Сергей Александрович
Рождение ребёнка
09.12.2003
Сын: Порхачев Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Порхачев Сергей Александрович
Рождение ребёнка
07.08.2010
Дочь: Порхачева Олеся Сергеевна
Отец ребёнка: Порхачев Сергей Александрович