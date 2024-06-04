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Порхачева Светлана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1978

Отец: Тайболев Владимир Павлович

Мать: Тайболева Лидия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порхачев Илья

Отец ребёнка: Порхачев Сергей Александрович

Рождение ребёнка
09.12.2003

Сын: Порхачев Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Порхачев Сергей Александрович

Рождение ребёнка
07.08.2010

Дочь: Порхачева Олеся Сергеевна

Отец ребёнка: Порхачев Сергей Александрович

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