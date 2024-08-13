Кошкин Максим Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкин Максим Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Кошкин Никита Кузьмич

Мать: Кошкина (Комарова) Марфа Лаврентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Кошкина) Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Кошкина Ксения

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кошкин Иван Максимович

Мать ребёнка: Кошкина Ксения

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Кошкина) Мария Максимовна

Мать ребёнка: Кошкина Ксения

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Кошкина) Анна Максимовна

Мать ребёнка: Кошкина Ксения

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кошкин Александр Максимович

Мать ребёнка: Кошкина Ксения

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Кошкина) Агафья (Или Параскева) (Или Параскева) Максимовна

Мать ребёнка: Кошкина Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Кошкина) Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Кошкина Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Кошкина) Акилина Максимовна

Мать ребёнка: Кошкина Дарья Ивановна

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