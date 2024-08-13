Кошкин Максим Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Кошкина) Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Кошкина Ксения
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Кошкина Ксения
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Кошкина) Мария Максимовна
Мать ребёнка: Кошкина Ксения
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Кошкина) Анна Максимовна
Мать ребёнка: Кошкина Ксения
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кошкин Александр Максимович
Мать ребёнка: Кошкина Ксения
Рождение ребёнка
1833
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Кошкина) Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Кошкина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Кошкина) Акилина Максимовна
Мать ребёнка: Кошкина Дарья Ивановна