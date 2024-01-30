Пустовалов Роман Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.2006
Дочь: Пустовалова Вероника Романовна
Мать ребёнка: Пустовалова (Леоненко) Ольга Анатольевна
Рождение ребёнка
15.05.2010
Дочь: Пустовалова Маргарита Романовна
Мать ребёнка: Пустовалова (Леоненко) Ольга Анатольевна