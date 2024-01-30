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Пустовалов Роман Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пустовалова (Леоненко) Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
15.08.2006

Дочь: Пустовалова Вероника Романовна

Мать ребёнка: Пустовалова (Леоненко) Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
15.05.2010

Дочь: Пустовалова Маргарита Романовна

Мать ребёнка: Пустовалова (Леоненко) Ольга Анатольевна

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