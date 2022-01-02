Хрипунова Крестина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Хрипунова Матрона Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1788
Сын: Хрипунов Гавриил Петрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно