Хрипунова Крестина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрипунова Крестина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Хрипунова Матрона Петровна

Отец ребёнка: не указан

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Хрипунов Степан Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1779

Сын: Хрипунов Иван Петрович

Отец ребёнка: не указан

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Хрипунов Егор Петрович

Отец ребёнка: не указан

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Хрипунов Гавриил Петрович

Отец ребёнка: не указан

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область

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