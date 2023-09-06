Личенков Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти15.09.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Личенков Иван Тимофеевич
Мать: Личенкова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Личенко Надежда Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Личенко Валентина Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.09.1942
Призван ВОВ в 1941г., Пропал без вести