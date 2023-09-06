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Личенков Борис Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

15.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Личенков Иван Тимофеевич

Мать: Личенкова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Личенко Надежда Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Личенко Валентина Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.09.1942
Призван ВОВ в 1941г., Пропал без вести

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