Уважа Жанна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уважа Жанна Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Монгуш Борис Кара-оолович

Мать: Монгуш Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уважа Очур Анчынович

Отец ребёнка: Уважа Анчы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уважа Амир Анчынович

Отец ребёнка: Уважа Анчы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уважа Алина Анчыновна

Отец ребёнка: Уважа Анчы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уважа Анчы

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