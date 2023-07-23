Уважа Жанна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Монгуш Борис Кара-оолович
Мать: Монгуш Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уважа Очур Анчынович
Отец ребёнка: Уважа Анчы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уважа Амир Анчынович
Отец ребёнка: Уважа Анчы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уважа Алина Анчыновна
Отец ребёнка: Уважа Анчы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уважа Анчы