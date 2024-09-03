Бухарова (Илларионова) Анна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1888
Дата смерти29.10.1972
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бухаров Николай Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухаров Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Бухаров Николай Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухаров ?
Отец ребёнка: Бухаров Николай Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухаров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Бухаров Николай Тихонович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Бухарова (Бухарова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Бухаров Николай Тихонович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Селивёрствова (Бухарова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Бухаров Николай Тихонович
Рождение ребёнка
19.12.1917
Дочь: Малафеева (Бухарова) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Бухаров Николай Тихонович
Рождение ребёнка
11.09.1929
Дочь: Иванова (Бухарова) Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Бухаров Николай Тихонович
Смерть
29.10.1972