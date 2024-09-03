Бухарова (Илларионова) Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарова (Илларионова) Анна Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1888

Дата смерти

29.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1888

Отец: Илларионов Иосиф (Осип) Григорьевич

Мать: Илларионова (Павлова) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухаров Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Бухаров Николай Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухаров Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Бухаров Николай Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухаров ?

Отец ребёнка: Бухаров Николай Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухаров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Бухаров Николай Тихонович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Бухарова (Бухарова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Бухаров Николай Тихонович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Селивёрствова (Бухарова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Бухаров Николай Тихонович

Рождение ребёнка
19.12.1917

Дочь: Малафеева (Бухарова) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Бухаров Николай Тихонович

Рождение ребёнка
11.09.1929

Дочь: Иванова (Бухарова) Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Бухаров Николай Тихонович

Смерть
29.10.1972

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