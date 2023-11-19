Широков Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Широкова Виктор Александрович
Мать ребёнка: Широкова (Шубникова) Вера Васильевна
Рождение ребёнка
16.01.1946
Сын: Широков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Широкова (Шубникова) Вера Васильевна
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
Неизвестно