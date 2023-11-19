Широков Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широков Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широкова Виктор Александрович

Мать ребёнка: Широкова (Шубникова) Вера Васильевна

Рождение ребёнка
16.01.1946

Сын: Широков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Широкова (Шубникова) Вера Васильевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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