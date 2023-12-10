Петик Прасковья (Параскева) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петик Прасковья (Параскева) Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53 л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066 л. 170об.-171 ДАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. Л.1001об-1002
Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Дочь: Петик Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Петик Яков Викулов/Никитич

Полевая, Харківська область
ДАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. Л.1001об-1002
Рождение ребёнка
1811

Сын: Питиков Евдоким Яковлевич

Отец ребёнка: Петик Яков Викулов/Никитич

Полевая, Харківська область
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об. ДАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д.292. Л. 428об. ДАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. Л.1001об-1002
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Петик Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Петик Яков Викулов/Никитич

Полевая, Харківська область
ДАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. Л.1001об-1002
Рождение ребёнка
1814

Сын: Петик Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Петик Яков Викулов/Никитич

Полевая, Харківська область
ДАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д.292. Л. 428об. ДАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. Л.1001об-1002
Рождение ребёнка
1816

Сын: Питиков Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Петик Яков Викулов/Никитич

Полевая, Харківська область
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171 ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об. ДАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д.292. Л. 428об. ДАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Питиков Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Петик Яков Викулов/Никитич

ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171 ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об.
Смерть
Неизвестно
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