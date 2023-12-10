Петик Прасковья (Параскева) Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1787
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53 л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066 л. 170об.-171 ДАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. Л.1001об-1002
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Дочь: Петик Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Петик Яков Викулов/Никитич
ДАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. Л.1001об-1002
Рождение ребёнка
1811
Сын: Питиков Евдоким Яковлевич
Отец ребёнка: Петик Яков Викулов/Никитич
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об. ДАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д.292. Л. 428об. ДАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. Л.1001об-1002
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Петик Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Петик Яков Викулов/Никитич
ДАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. Л.1001об-1002
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Петик Яков Викулов/Никитич
ДАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д.292. Л. 428об. ДАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. Л.1001об-1002
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Петик Яков Викулов/Никитич
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171 ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об. ДАХО. Ф. 31. Оп. 141. Д.292. Л. 428об. ДАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Отец ребёнка: Петик Яков Викулов/Никитич
ГААО. Ф. 687. оп. 1a. д. 46. св. 53-л. 702об.-703 ГААО. Ф. 687. оп. 2. д. 2066. л. 170об.-171 ГААО. Ф. 687. Oп. 2. Д. 1539. Л. 418об.
Смерть
Неизвестно