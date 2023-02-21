Бацман/Боцман Еромлай Иванов
Место рожденияРоссийская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Подгорный
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Бацман/боцман Иван Евтихиев
Мать: Евдокия Андреева
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Подгорный
Смерть
Неизвестно
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская