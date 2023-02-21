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Бацман/Боцман Еромлай Иванов

Место рождения

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Подгорный

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1788 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Бацман/боцман Иван Евтихиев

Мать: Евдокия Андреева

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Подгорный
Смерть
Неизвестно
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
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