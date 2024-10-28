Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Семенович

Василий Семенович

Место рождения

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

Около 1669 г.р.

Мать

Около 1668 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Семен Зиновьевич

Мать: Евфросиния Митрофановна

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 136 лист. Село Старое. Семен Зиновьевич, 50 лет и его жена Евфросиния Митрофановна, 51 год. У них дети Федор, 23 года, Иван, 16 лет, холосты. Степан, 8 лет, Василий, 6 лет. 1719г
Смерть
После 1724

Мы используем куки для улучшения работы сайта.