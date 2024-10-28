Василий Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиПосле 1724
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: Семен Зиновьевич
Мать: Евфросиния Митрофановна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 136 лист. Село Старое. Семен Зиновьевич, 50 лет и его жена Евфросиния Митрофановна, 51 год. У них дети Федор, 23 года, Иван, 16 лет, холосты. Степан, 8 лет, Василий, 6 лет. 1719г
Смерть
После 1724