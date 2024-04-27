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Попкова Любовь Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1938

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1938

Отец: Сутурин Степан Иванович

Мать: Сутурина Харитинья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попков Иван Семёнович

Рождение ребёнка
04.10.1960

Дочь: Ксензова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Попков Иван Семёнович

Рождение ребёнка
19.03.1964

Дочь: Попков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Попков Иван Семёнович

Бургень, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
12.11.1973

Дочь: Пакулова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Попков Иван Семёнович

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