Попкова Любовь Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1960
Дочь: Ксензова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Попков Иван Семёнович
Рождение ребёнка
19.03.1964
Дочь: Попков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Попков Иван Семёнович
Бургень, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
12.11.1973
Дочь: Пакулова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Попков Иван Семёнович