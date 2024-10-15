Банкетов Андрей Гаврилович
Место рожденияМордовия Инсарский уезд Шадымо рыскинская волость деревня Ново Александровка
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Банкетов Гаврила Иванович
Мать: не указана
Мордовия Инсарский уезд Шадымо рыскинская волость деревня Ново Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина
Мордовия Инсарский уезд Шадымо рыскинская волость деревня Ново Александровка
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: не указана
Мордовия Инсарский уезд Шадымо рыскинская волость деревня Ново Александровка
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Банкетов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно