Банкетов Андрей Гаврилович 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Банкетов Андрей Гаврилович

Место рождения

Мордовия Инсарский уезд Шадымо рыскинская волость деревня Ново Александровка

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Банкетов Гаврила Иванович

Мать: не указана

Мордовия Инсарский уезд Шадымо рыскинская волость деревня Ново Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина

Мордовия Инсарский уезд Шадымо рыскинская волость деревня Ново Александровка
Рождение ребёнка
1860

Сын: Банкетов Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Мордовия Инсарский уезд Шадымо рыскинская волость деревня Ново Александровка
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Банкетов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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