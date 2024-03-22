Рехлова Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рехлова Евдокия Алексеевна

Место рождения

Копёны

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1864

Сын: Рехлов Флегонт Фёдорович

Отец ребёнка: Рехлов Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
20.05.1872

Сын: Рехлов Никита Фёдорович

Отец ребёнка: Рехлов Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
03.10.1873

Дочь: Рехлова Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Рехлов Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рехлова Анистя Фёдоровна

Отец ребёнка: Рехлов Фёдор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рехлов Фёдор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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