Рехлова Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Рождение ребёнка
01.04.1864
Отец ребёнка: Рехлов Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
20.05.1872
Отец ребёнка: Рехлов Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
03.10.1873
Дочь: Рехлова Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Рехлов Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рехлова Анистя Фёдоровна
Отец ребёнка: Рехлов Фёдор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно