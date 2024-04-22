Пономаренко (Чхало) Ефимия Потаповна
Место рождения
Дата рождения15.09.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1811
Отец: Чхало Потап Моисеевич
Мать: Чхало Матрона Семеновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SHS-G?cc=4133834
Бракосочетание
?.11.1831
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SRT-V?cc=4133834
Рождение ребёнка
23.11.1848
Сын: Пономаренко Меркурий Яковлевич
Отец ребёнка: Пономаренко Яков Андреевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SYT-T?cc=4133834
Смерть
Неизвестно