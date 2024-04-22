Пономаренко (Чхало) Ефимия Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономаренко (Чхало) Ефимия Потаповна

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

15.09.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1811

Отец: Чхало Потап Моисеевич

Мать: Чхало Матрона Семеновна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SHS-G?cc=4133834
Бракосочетание
?.11.1831

Муж: Пономаренко Яков Андреевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SRT-V?cc=4133834
Рождение ребёнка
23.11.1848

Сын: Пономаренко Меркурий Яковлевич

Отец ребёнка: Пономаренко Яков Андреевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SYT-T?cc=4133834
Смерть
Неизвестно
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