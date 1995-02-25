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Тройнов Георгий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1910

Дата смерти

25.02.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тройнова (Третьякова) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
08.11.1935

Дочь: Тройнова Ирина Георгиевна

Мать ребёнка: Тройнова (Третьякова) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
02.12.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тройнова (Третьякова) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
25.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тройнова (Третьякова) Лидия Александровна

Смерть
25.02.1995

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