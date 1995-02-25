Тройнов Георгий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1910
Дата смерти25.02.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1935
Дочь: Тройнова Ирина Георгиевна
Мать ребёнка: Тройнова (Третьякова) Лидия Александровна
Рождение ребёнка
02.12.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тройнова (Третьякова) Лидия Александровна
Рождение ребёнка
25.10.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тройнова (Третьякова) Лидия Александровна
Смерть
25.02.1995