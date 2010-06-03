Солодовников Владимир Фёдорович
Место рождения
Дата рождения29.01.1936
Дата смерти03.06.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
02.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.06.2010