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Солодовников Владимир Фёдорович

Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

29.01.1936

Дата смерти

03.06.2010

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1936

Отец: Солодовников Фёдор Александрович

Мать: Солодовников (Панькин) Агриппина Ильинична

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
02.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
03.06.2010

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