Торопченов Григорий Миронов
Место рождения
Дата рожденияМежду 1740 и 1742
Дата смерти19.07.1800 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1740 и 1742
Отец: Торопченов Мирон
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Новгородцева Елена Григорьева
Мать ребёнка: Торопченова Марфа Федотова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Торопченов Иван Григорьев
Мать ребёнка: Торопченова Марфа Федотова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Торопченова Пелагея Григорьева
Мать ребёнка: Торопченова Марфа Федотова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Торопченова Анна Григорьева
Мать ребёнка: Торопченова Марфа Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.07.1800 ст.