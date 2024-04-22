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Торопченов Григорий Миронов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Между 1740 и 1742

Дата смерти

19.07.1800 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1740 и 1742

Отец: Торопченов Мирон

Мать: Торопченова Авдотья Григорьева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Новгородцева Елена Григорьева

Мать ребёнка: Торопченова Марфа Федотова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Торопченов Иван Григорьев

Мать ребёнка: Торопченова Марфа Федотова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Торопченова Пелагея Григорьева

Мать ребёнка: Торопченова Марфа Федотова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Торопченова Анна Григорьева

Мать ребёнка: Торопченова Марфа Федотова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопченова Марфа Федотова

Смерть
19.07.1800 ст.
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