Авруцкий Рувин (Рувим) Лейзерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авруцкий Рувин (Рувим) Лейзерович

Место рождения

Шпола, Черкаська область

Дата рождения

1881

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Авруцкий Лейзер Лейбович

Мать: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
03.12.1910

Дочь: (дев.Авруцкая) Фрима Рувиновна

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
22.12.1919

Сын: Авруцкий Меер Шулим Рувинович

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.03.1921

Дочь: (дев.Авруцкая) Шейндля Рувиновна

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Смерть
1966
Днепр, Дніпропетровська область

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