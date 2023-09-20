Авруцкий Рувин (Рувим) Лейзерович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Авруцкий Лейзер Лейбович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1910
Дочь: (дев.Авруцкая) Фрима Рувиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1919
Сын: Авруцкий Меер Шулим Рувинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1921
Дочь: (дев.Авруцкая) Шейндля Рувиновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1966
Днепр, Дніпропетровська область