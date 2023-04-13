Rowe Tom
Место рожденияBirmingham, Great Britain
Дата рожденияОколо 1918
Дата смертиОколо 1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Birmingham, Great Britain
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1993
Jerusalem, Israel