Rowe Tom — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rowe Tom

Место рождения

Birmingham, Great Britain

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

Около 1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Birmingham, Great Britain
Рождение ребёнка
23.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Birmingham, Great Britain
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1993
Jerusalem, Israel
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