Артамохина (Бойко) Вера Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамохина (Бойко) Вера Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1883

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883

Отец: Бойко Фёдор Петрович

Мать: Бойко София Андреевна

Бракосочетание
1899 ст.

Муж: Артамохин Егор (Георгий) Иванович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Артамохин Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Артамохин Егор (Георгий) Иванович

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Артамохин Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Артамохин Егор (Георгий) Иванович

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.10.1906

Дочь: Шемелина (Артамохина) Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Артамохин Егор (Георгий) Иванович

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.12.1911 ст.

Сын: Артамохин Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Артамохин Егор (Георгий) Иванович

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.02.1918 ст.

Дочь: Ланская (Артамохина) Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Артамохин Егор (Георгий) Иванович

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.05.1920

Дочь: Панычева (Артамохина) Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Артамохин Егор (Георгий) Иванович

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.02.1924

Дочь: Козлова (Артамохина) Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Артамохин Егор (Георгий) Иванович

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1932
Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край

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