Артамохина (Бойко) Вера Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1883
Дата смерти1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883
Отец: Бойко Фёдор Петрович
Мать: Бойко София Андреевна
Бракосочетание
1899 ст.
Рождение ребёнка
1901
Сын: Артамохин Иван Георгиевич
Отец ребёнка: Артамохин Егор (Георгий) Иванович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Артамохин Пётр Георгиевич
Отец ребёнка: Артамохин Егор (Георгий) Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1906
Дочь: Шемелина (Артамохина) Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Артамохин Егор (Георгий) Иванович
Рождение ребёнка
19.12.1911 ст.
Сын: Артамохин Григорий Георгиевич
Отец ребёнка: Артамохин Егор (Георгий) Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1918 ст.
Дочь: Ланская (Артамохина) Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Артамохин Егор (Георгий) Иванович
Рождение ребёнка
06.05.1920
Дочь: Панычева (Артамохина) Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Артамохин Егор (Георгий) Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1924
Дочь: Козлова (Артамохина) Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Артамохин Егор (Георгий) Иванович
Смерть
1932
Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край