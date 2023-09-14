Рахиля
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Фанеза Хасып кызы
Отец ребёнка: Хасып Газикей углы
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анзумар Хасып кызы
Отец ребёнка: Хасып Газикей углы
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Махфуза Хасып кызы
Отец ребёнка: Хасып Газикей углы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хасып Газикей углы
1-я жена
Смерть
Неизвестно