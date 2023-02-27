Иосифовна (Спицына) Анна Рогозина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Спицын Осип
Мать: (Спицына) Ефимия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Влас
Рождение ребёнка
1785
Сын: Рогозин Андрей
Отец ребёнка: Рогозин Влас
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Рогозина) Татьяна
Отец ребёнка: Рогозин Влас
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Рогозин Влас
Рождение ребёнка
1794
Сын: Рогозин Ерофей
Отец ребёнка: Рогозин Влас
Место жительства
1795
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Рогозин Влас
Смерть
Неизвестно