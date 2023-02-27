Иосифовна (Спицына) Анна Рогозина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосифовна (Спицына) Анна Рогозина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Спицын Осип

Мать: (Спицына) Ефимия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Влас

Рождение ребёнка
1785

Сын: Рогозин Андрей

Отец ребёнка: Рогозин Влас

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Рогозина) Татьяна

Отец ребёнка: Рогозин Влас

Рождение ребёнка
1790

Сын: Рогозин Аким Власович

Отец ребёнка: Рогозин Влас

Рождение ребёнка
1794

Сын: Рогозин Ерофей

Отец ребёнка: Рогозин Влас

Место жительства
1795
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Рогозин Антон Власович

Отец ребёнка: Рогозин Влас

Смерть
Неизвестно

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