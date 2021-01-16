Соболева (Железнова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Железнова) Нина

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Место рождения

Россия

Дата рождения

18.05.1950

Дата смерти

16.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1950

Отец: Железнов Григорий

Мать: Железнова (Соловьева) Вера

Рождение ребёнка
19.11.1972

Сын: Соболев Андрей

Отец ребёнка: Соболев Валерий

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.08.1979

Сын: Соболев Дмитрий

Отец ребёнка: Соболев Валерий

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
16.01.2021
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

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