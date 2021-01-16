Соболева (Железнова) Нина
Место рожденияРоссия
Дата рождения18.05.1950
Дата смерти16.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1950
Отец: Железнов Григорий
Рождение ребёнка
19.11.1972
Сын: Соболев Андрей
Отец ребёнка: Соболев Валерий
Рождение ребёнка
20.08.1979
Сын: Соболев Дмитрий
Отец ребёнка: Соболев Валерий
Смерть
16.01.2021
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно