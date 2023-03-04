Меркушева (Конинова) Акилина Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева (Конинова) Акилина Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.02.1897 ст.

Муж: Меркушев Алексей Вадимиров

МК 1897г. (свадьба/жених дер. Щербаковской 17 лет 10 мес./невеста дер. Кисилёвской Кырчанской волости 21 год) Краеведческий музей г. Кирова
Рождение ребёнка
1899

Сын: Меркушев Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Меркушев Алексей Вадимиров

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1905 ст.

Сын: Меркушев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Меркушев Алексей Вадимиров

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Меркушева) Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Меркушев Алексей Вадимиров

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1912

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