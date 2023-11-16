Фурагина Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Фурагина Елена Михайловна
Отец ребёнка: Фурагин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
30.03.1937 ст.
Отец ребёнка: Фурагин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1939 ст.
Сын: Фурагин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Фурагин Михаил Степанович
Смерть
Неизвестно