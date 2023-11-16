Фурагина Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурагина Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Фурагина Елена Михайловна

Отец ребёнка: Фурагин Михаил Степанович

Рождение ребёнка
30.03.1937 ст.

Сын: Фурагин Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Фурагин Михаил Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1939 ст.

Сын: Фурагин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Фурагин Михаил Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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