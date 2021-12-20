Эндаурова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эндаурова Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эндауров Александр Аполлонович

Рождение ребёнка
23.12.1901 ст.

Дочь: Эндаурова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Эндауров Александр Аполлонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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