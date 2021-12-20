Эндаурова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1901 ст.
Дочь: Эндаурова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Эндауров Александр Аполлонович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно