Онищук Василий Исакович
Место рождения
Дата рождения20.06.1934
Дата смерти08.04.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1934
Рождение ребёнка
18.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Онищук Ангелина Александровна
село Леушинка, Кондинский район, Тюменская область
Смерть
08.04.1983
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область