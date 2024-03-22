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Онищук Василий Исакович

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Место рождения

Бобринка, Нововаршавский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

20.06.1934

Дата смерти

08.04.1983

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1934

Отец: Онищук Исаак Филимонович

Мать: Онищук Марина Кузьминична

Бобринка, Нововаршавский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
18.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Онищук Ангелина Александровна

село Леушинка, Кондинский район, Тюменская область
Смерть
08.04.1983
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
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