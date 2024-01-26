- (Гегель) Луиза Адольфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гегель Адольф ?
Мать: Гегель (Штарк) Паулина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - (-) Эмма Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - (-) Эльза Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - (-) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: - Сергей Иванович
Отец ребёнка: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Смерть
Неизвестно