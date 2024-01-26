- (Гегель) Луиза Адольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- (Гегель) Луиза Адольфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гегель Адольф ?

Мать: Гегель (Штарк) Паулина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - (-) Эмма Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - (-) Эльза Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - (-) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: - Сергей Иванович

Отец ребёнка: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Смерть
Неизвестно

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