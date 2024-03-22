Жарко Моисей Ильин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1820
Мать ребёнка: Жарко Елена Васильевна
Рождение ребёнка
28.12.1822
Дочь: Анастасия Моисеева
Мать ребёнка: Жарко Елена Васильевна
Рождение ребёнка
28.12.1822
Мать ребёнка: Жарко Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жарко Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жарко Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно