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Жарко Моисей Ильин

Место рождения

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
02.01.1820

Сын: Жарко Сильвестр Моисеев

Мать ребёнка: Жарко Елена Васильевна

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
28.12.1822

Дочь: Анастасия Моисеева

Мать ребёнка: Жарко Елена Васильевна

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
28.12.1822

Сын: Жарко Степан Моисеевич

Мать ребёнка: Жарко Елена Васильевна

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жарко Григорий Моисеев

Мать ребёнка: Жарко Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарко Елена Васильевна

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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