Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Остащенко Федор
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Остащенко Мария Федоровна
Отец ребёнка: Остащенко Федор
Рождение ребёнка
14.03.1885
Дочь: Остащенко Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Остащенко Федор
Рождение ребёнка
08.09.1887
Дочь: Остащенко Наталия Федоровна
Отец ребёнка: Остащенко Федор
Рождение ребёнка
1889
Сын: Остащенко Андрей Федорович
Отец ребёнка: Остащенко Федор
Смерть
Неизвестно