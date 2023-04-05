Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остащенко Федор

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Остащенко Мария Федоровна

Отец ребёнка: Остащенко Федор

Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
14.03.1885

Дочь: Остащенко Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Остащенко Федор

Рождение ребёнка
08.09.1887

Дочь: Остащенко Наталия Федоровна

Отец ребёнка: Остащенко Федор

Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Остащенко Андрей Федорович

Отец ребёнка: Остащенко Федор

Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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