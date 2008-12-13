Никулина (Лаптева) Людмила Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина (Лаптева) Людмила Анатольевна

Место рождения

Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

28.03.1961

Дата смерти

13.12.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
26.05.1984

Муж: скрыто настройками приватности

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
13.12.2008

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