Никулина (Лаптева) Людмила Анатольевна
Место рождения
Дата рождения28.03.1961
Дата смерти13.12.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.05.1984
Муж: скрыто настройками приватности
Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.12.2008