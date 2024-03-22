Дилакторский Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДилакторский Александр Степанович

Дилакторский Александр Степанович

Место рождения

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

19.11.1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1828 ст.

Отец: Дилакторский Степан Федотович

Мать: Дилакторская Евдокия Андреевна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край
Сын священника.
Образование
1845
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию.
Работа или профессия
01.11.1848 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Определен в Вологодскую Казенную Палату, на должность писца 3-го разряда на отделении питейного сбора.
Работа или профессия
11.06.1852 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Назначен писцом 1-го разряда.
Работа или профессия
01.11.1852 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
За выслугу лет произведен в чин Коллежского Регистратора.
Бракосочетание
Около 1856

Жена: Дилакторская Юлия Всеволодовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Награда
1856
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Награжден темной бронзовой медалью на Владимирской ленте.
Работа или профессия
05.04.1857 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Произведен в чин Губернского Секретаря.
Рождение ребёнка
25.09.1857 ст.

Дочь: Дилакторская Аделаида Александровна

Мать ребёнка: Дилакторская Юлия Всеволодовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
01.11.1857 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Произведен в Коллежского Секретаря.
Рождение ребёнка
01.09.1859 ст.

Сын: Дилакторский Сергей Александрович

Мать ребёнка: Дилакторская Юлия Всеволодовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
30.12.1860 ст.
Назначен приставом на Сергиевском солеваренном заводе. (?)
Рождение ребёнка
07.10.1861 ст.

Дочь: Дилакторская Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Дилакторская Юлия Всеволодовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
01.11.1862 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
За выслугу лет произведен в Титулярного Советника.
Рождение ребёнка
22.03.1864 ст.

Дочь: Дилакторская Лидия Александровна

Мать ребёнка: Дилакторская Юлия Всеволодовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
С 08.08.1868 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Канцелярский чиновник Вологодской Казенной Палаты.
Рождение ребёнка
26.01.1874 ст.

Дочь: Дилакторская Юлия Александровна

Мать ребёнка: Дилакторская Юлия Всеволодовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
28.04.1875 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Назначен экономом Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
01.09.1879 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен со службы "по расстроенному состоянию здоровья".
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close