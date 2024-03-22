Дилакторский Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения19.11.1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.11.1828 ст.
Сын священника.
Образование
1845
Окончил Семинарию.
Работа или профессия
01.11.1848 ст.
Определен в Вологодскую Казенную Палату, на должность писца 3-го разряда на отделении питейного сбора.
Работа или профессия
11.06.1852 ст.
Назначен писцом 1-го разряда.
Работа или профессия
01.11.1852 ст.
За выслугу лет произведен в чин Коллежского Регистратора.
Бракосочетание
Около 1856
Награда
1856
Награжден темной бронзовой медалью на Владимирской ленте.
Работа или профессия
05.04.1857 ст.
Произведен в чин Губернского Секретаря.
Рождение ребёнка
25.09.1857 ст.
Дочь: Дилакторская Аделаида Александровна
Мать ребёнка: Дилакторская Юлия Всеволодовна
Работа или профессия
01.11.1857 ст.
Произведен в Коллежского Секретаря.
Рождение ребёнка
01.09.1859 ст.
Сын: Дилакторский Сергей Александрович
Мать ребёнка: Дилакторская Юлия Всеволодовна
Работа или профессия
30.12.1860 ст.
Назначен приставом на Сергиевском солеваренном заводе. (?)
Рождение ребёнка
07.10.1861 ст.
Дочь: Дилакторская Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Дилакторская Юлия Всеволодовна
Работа или профессия
01.11.1862 ст.
За выслугу лет произведен в Титулярного Советника.
Рождение ребёнка
22.03.1864 ст.
Дочь: Дилакторская Лидия Александровна
Мать ребёнка: Дилакторская Юлия Всеволодовна
Работа или профессия
С 08.08.1868 ст.
Канцелярский чиновник Вологодской Казенной Палаты.
Рождение ребёнка
26.01.1874 ст.
Дочь: Дилакторская Юлия Александровна
Мать ребёнка: Дилакторская Юлия Всеволодовна
Работа или профессия
28.04.1875 ст.
Назначен экономом Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
01.09.1879 ст.
Уволен со службы "по расстроенному состоянию здоровья".
Смерть
Неизвестно