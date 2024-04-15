Рубан Акилина Порфирьевна
Место рождения
Дата рождения16.06.1890 ст.
Дата смерти21.06.1890 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1890 ст.
Отец: Рубан Порфирий Григорьевич
Мать: Рубан Марфа Ивановна
Крещение
17.06.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
21.06.1890 ст.
Причина смерти: слаборождена
Похороны
22.06.1890 ст.
на отведенном кладбище