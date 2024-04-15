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Рубан Акилина Порфирьевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

16.06.1890 ст.

Дата смерти

21.06.1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1890 ст.

Отец: Рубан Порфирий Григорьевич

Мать: Рубан Марфа Ивановна

Кровное, Сумська область
Крещение
17.06.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
21.06.1890 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборождена
Похороны
22.06.1890 ст.
на отведенном кладбище
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