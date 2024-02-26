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Иван Евдокимов (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Евдоким Филипов (Ич)

Мать: Авдотья Власова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Николаева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
01.10.1851

Сын: Фома Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Марфа Николаева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Матрена Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Марфа Николаева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Федор Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Марфа Николаева (Вна)

Рождение ребёнка
16.07.1869 ст.

Дочь: Ефимия Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Марфа Николаева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1873 ст.

Сын: Андрей Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Марфа Николаева (Вна)

Смерть
Неизвестно

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