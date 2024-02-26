Иван Евдокимов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Евдоким Филипов (Ич)
Мать: Авдотья Власова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Николаева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
01.10.1851
Сын: Фома Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Марфа Николаева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Матрена Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Марфа Николаева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Федор Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Марфа Николаева (Вна)
Рождение ребёнка
16.07.1869 ст.
Дочь: Ефимия Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Марфа Николаева (Вна)
Рождение ребёнка
26.08.1873 ст.
Сын: Андрей Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Марфа Николаева (Вна)
Смерть
Неизвестно