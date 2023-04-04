Гельштейн (Быховская) Гинда
Место рождения
Дата рождения18.01.1896
Дата смерти25.11.1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1896
Отец: Быховский Хаим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
врач-невропатолог
Работа или профессия
Неизвестно
врач-невропатолог, заведующая неврологическим отделением
Место жительства
С 1927
Рождение ребёнка
13.05.1930
Дочь: Килинская (Гельштейн) Виктория
Отец ребёнка: Гельштейн Элиазар (Лазарь)
Смерть
25.11.1965