Гельштейн (Быховская) Гинда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гельштейн (Быховская) Гинда

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Место рождения

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область

Дата рождения

18.01.1896

Дата смерти

25.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1896

Отец: Быховский Хаим

Мать: не указана

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гельштейн Элиазар (Лазарь)

Работа или профессия
Неизвестно
врач-невропатолог
Работа или профессия
Неизвестно
врач-невропатолог, заведующая неврологическим отделением
Место жительства
С 1927
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.05.1930

Дочь: Килинская (Гельштейн) Виктория

Отец ребёнка: Гельштейн Элиазар (Лазарь)

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.11.1965

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