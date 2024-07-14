Рынкевич Христина Трофимовна 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рынкевич Христина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидоркова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Рынкевич Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рынкевич Виктор Иванович

Отец ребёнка: Рынкевич Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рынкевич Пётр Иванович

Отец ребёнка: Рынкевич Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рынкевич Павел Иванович

Отец ребёнка: Рынкевич Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рынкевич Иван Ильич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Рынкевич Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Рынкевич Иван Ильич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Рынкевич Григорий Иванович

Отец ребёнка: Рынкевич Иван Ильич

Новосёлки, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
19.01.1933

Дочь: Хапанкова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Рынкевич Иван Ильич

Смерть
1979

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