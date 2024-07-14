Рынкевич Христина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидоркова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Рынкевич Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рынкевич Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рынкевич Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рынкевич Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рынкевич Иван Ильич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Рынкевич Иван Ильич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Рынкевич Григорий Иванович
Отец ребёнка: Рынкевич Иван Ильич
Новосёлки, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
19.01.1933
Дочь: Хапанкова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Рынкевич Иван Ильич
Смерть
1979