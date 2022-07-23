Толмачев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толмачева Анна Ивановна
Место жительства
1916 ст.
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Мещанин города Липецка Тамбовской губернии.
Рождение ребёнка
18.09.1916 ст.
Сын: Толмачев Александр Иванович
Мать ребёнка: Толмачева Анна Ивановна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебск Тамбовской губернии.
Смерть
Неизвестно