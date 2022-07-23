Толмачев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толмачева Анна Ивановна

Место жительства
1916 ст.
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Мещанин города Липецка Тамбовской губернии.
Рождение ребёнка
18.09.1916 ст.

Сын: Толмачев Александр Иванович

Мать ребёнка: Толмачева Анна Ивановна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебск Тамбовской губернии.
Смерть
Неизвестно

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